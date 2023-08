Orvieto, gli eventi di fine estate | Ecco il programma - Tuttoggi.info

Orvieto, tutti gli appuntamenti di fine estate. Dall'International Summer School alla festa di Santa Perduta. I programmi

Prosegue il calendario degli eventi legati ad “Orvieto Always On”: oggi 20 agosto al Teatro Mancinelli è previsto Spazio Musica 11° Concorso Internazionale per Direttori d’Opera “Luigi Mancinelli”: dal 20 al 27 agosto inizierà Alta Scuola International Summer School

Il 23 agosto, alle ore 21 appuntamento agli Scavi Campo della Fiera con il Festival Internazionale Green Music “Racconti d’amore” con Bianca D’Amore (soprano), Sabrina Cardone (pianoforte) e Donato Angelosante (voce recitante.

Dal 25 al 27 agosto a Piazza Simoncelli/Orto di San Giovenale appuntamento con la Festa di Santa Perduta

Il 26/27/28 agosto è in programma la tre giorni al Teatro Mancinelli di Spazio Musica “Un ballo in maschera” di G. Verdi, mentre il 26 e il 27 agosto a Piazza degli Aceri Ciconia andrà in secna la Festa di fine estate, a cura dell’associazione Ciconia W

Infine, il 30 agosto al Teatro Mancinelli andrà in scena Spazio Musica Giovani con un concerto lirico.