Orvieto, gli auguri del sindaco Tardani per le festività - Tuttoggi

Il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani augura ai concittadini “di trascorrere le Festività Natalizie e del Nuovo Anno all’insegna della serenità, della solidarietà e della tradizione che ci appartiene e che è un valore fondamentale dell’essere comunità”.

“L’auspicio – aggiunge – è quello di provare ad allentare, per qualche giorno, le tensioni e le ansie del quotidiano, sia quelle individuali che quelle collettive ed impegnarci, tutti insieme, affinché questo periodo di festa sia il più sereno possibile; magari facendo un bilancio di come abbiamo vissuto l’anno che sta per finire per ritrovare nuovi stimoli e punti di coesione e guardare al nuovo anno con l’aspettativa di cose nuove e positive.

Per me è il primo Natale da Sindaco di una città che amo molto. Come la amate tutti voi. Vorrei avere il modo di raccontarvi tutte le emozioni provate in questi primi di sei mesi di governo: tante, intense che mi hanno resa ancora più consapevole del privilegio che abbiamo noi orvietani di vivere in un luogo che il mondo guarda con ammirazione. Per questo vi rivolgo l’invito ad essere ancora più partecipi alla vita pubblica. Una partecipazione finalizzata esclusivamente a riscoprire il valore della nostra bellissima città e soprattutto utile a affrontare le criticità, che certamente esistono, con occhi positivi”.

“Amo le feste natalizie e amo il valore della tradizione e quest’anno abbiamo iniziato ad abbellire la città con largo anticipo – prosegue Roberta Tardani – perché vorremmo che proprio nelle tradizioni si ritrovi il calore e il piacere di essere comunità. Desidero rivolgere un pensiero ai Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, uffici comunali che nelle scorse ore hanno affrontato i problemi creati dal maltempo con grandissima competenza. Saranno sempre loro a vegliare sulla sicurezza di noi tutti, per questo rivolgo loro un sentito ringraziamento da parte di tutta la cittadinanza e l’augurio di Buone Feste”.