Orvieto, gestione teatro Mancinelli sotto lente della Procura della Corte dei Conti - Tuttoggi

In relazione ad una odierna nota diffusa dall’ex CdA dell’Associazione TeMa, il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, afferma: “apprendo da una nota firmata dai consiglieri dell’ex CdA della TeMa che la Prefettura di Terni ha deciso l’estinzione e la conseguente messa in liquidazione dell’Associazione così come da noi proposto e approvato nell’ultima Assemblea dei Soci su mandato del Consiglio Comunale.

Una scelta questa non più rinviabile alla luce della pesante situazione debitoria che ha di fatto reso impossibile il proseguimento dell’attività dell’associazione”.

Indagine della Procura

“Dalla stessa nota – aggiunge – vengo a conoscenza di una presunta indagine della Procura della Corte dei Conti di cui non conosco i contenuti e le finalità come invece sembrano sapere gli ex consiglieri della TeMa. Di certo posso dire invece dire che ogni atto di questa Amministrazione Comunale relativa all’associazione TeMa, la cui compromessa e irreversibile situazione debitoria è stata certificata da un parere tecnico di un esperto terzo, è stato adottato nell’esclusivo interesse di tutela dell’Ente e dei cittadini orvietani.

Pertanto respingiamo, con le motivazioni che abbiamo più volte spiegato in tutte le sedi, le accuse dell’ex CdA della TeMa circa le responsabilità attribuite a questa Amministrazione Comunale”.