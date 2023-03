Orvieto festeggia San Giuseppe, patrono della città: il programma delle iniziative

“Il Pialletto d’oro”: un premio all’artigiano/imprenditore dell’anno

Il programma civile prenderà il via giovedì 16 marzo alle 18.00, nella Sala consiliare del Comune di Orvieto, con la 38esima edizione de “Il Pialletto d’oro”, il premio all’artigiano/imprenditore dell’anno organizzato dalla Cna di Orvieto. Venerdì 17 marzo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, in Piazza Gualtieri si terrà la pesca di beneficienza delle uova pasquali e la mostra dei lavori sulla figura di San Giuseppe, realizzati dai bambini del catechismo. Alle 16.30, invece, al Museo “Emilio Greco” la conferenza promossa dall’Opera del Duomo: “Il custode del Redentore attraverso l’arte della ceramica moderna”.



Altre iniziative

Sabato 18 marzo, dalle 10.00 alle 11.30, “Caccia al tesoro di San Giuseppe” in Piazza Gualtieri e vie limitrofe, mentre alle 19.45, al termine della processione, la tradizionale distribuzione delle frittelle di San Giuseppe. Domenica 19 marzo, a partire dalle 9.30 con il raduno in Piazza Duomo, tornerà la “Passeggiata di primavera”, la gara non competitiva per ragazzi delle Scuole dell’Infanzia–Primaria–Secondaria di I grado del comprensorio. Alle 13.00 il pranzo di San Giuseppe al ristorante “Maurizio”. Alle 16.30, ancora, il corteo degli Sbandieratori e musici della città di Orvieto, che partirà da Piazza Monaldeschi per concludersi con l’esibizione in Piazza Duomo. Alle 18.00, infine, al Teatro Mancinelli, il concerto della Filarmonica “Luigi Mancinelli” di Orvieto, diretta dal maestro Lamberto Ladi, con la nuova edizione di “Latin Celebration”.