Orvieto, divieto di sosta per taglio dell'erba e installazione area di cantiere: ecco dove e quando - Tuttoggi

Installazione area di cantiere per ristrutturazione edilizia: divieto di sosta su due posti auto in Via Nebbia

Giovedì 15 dicembre, inoltre, dalle ore 07:30 al termine delle attività di installazione di un’area di cantiere per lavori di ristrutturazione edilizia, è previsto il divieto di sosta assoluto con rimozione dei veicoli su due posti auto in Via Cesare Nebbia, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via dei Gualtieri fino a Piazza Marconi, di fronte alla sede della Curia Vescovile.

La Polizia Locale adotterà i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.