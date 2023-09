Orvieto città dell'inclusione: mototerapia e il primo cartone animato inclusivo al mondo - Tuttoggi.info

Orvieto diventa la città dell'inclusione: raccolta fondi a favore dei bambini con disabilità per partecipare ai campi estivi

Mototerapia, laboratori, letture, proiezioni, un calendario speciale realizzato dai detenuti del carcere di Orvieto e ospiti speciali come Lampadino e Caramella, i protagonisti del primo cartone animato inclusivo al Mondo. Il tutto con un nobile obiettivo: raccogliere fondi per consentire anche anche ai bambini e ai ragazzi con disabilità di partecipare ai campi estivi.

“ciCasco”, la festa dell’inclusione

Giovedì 28 e venerdì 29 settembre torna “ciCasco”, la festa dell’inclusione organizzata dall’omonimo comitato di volontariato, in collaborazione con il Comune di Orvieto, che proprio all’insegna dell’integrazione quest’anno abbraccia e viene abbracciato da altri importanti eventi cittadini. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è inserita infatti all’interno del vasto programma di “Orvieto città del gusto, dell’arte, del lavoro e dell’innovazione” in corso in questi giorni e lancerà la 50esima edizione della cronoscalata della Castellana che si terrà dal 13 al 15 ottobre prossimi.

Esperienza di mototerapia

Si parte giovedì 28 settembre, dalle 9 in Piazza d’Armi all’ex caserma Piave con ingresso gratuito. In diversi momenti della giornata, su un circuito appositamente allestito per l’occasione, i piloti della Castellana accompagneranno a bordo di tre automobili da corsa le persone di tutte le età in una meravigliosa e inclusiva esperienza di mototerapia. Lo spazio sarà impreziosito da musica e intrattenimento, giochi e aneddoti della storica gara giunta al suo 50° anniversario. Ospiti di eccezione le ragazze e i ragazzi delle classi delle Scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi Orvieto-Baschi e Orvieto-Montecchio mentre agli studenti dell’Istituto alberghiero “Luca Coscioni” di Orvieto sarà affidato il compito di curare l’accoglienza e i ragazzi dell’Ipsia Indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica terranno un laboratorio di recupero e servizio solidale (venerdì 29 settembre alle 15). Per grandi e piccini è in programma alle 15 il laboratorio di falconeria “Incontro, conoscenza, comprensione e avvicinamento al mondo dei rapaci” curato dall’associazione “Il Volo” di San Lorenzo Nuovo. Altri laboratori sensoriali e ludici di avvicinamento al mondo agricolo saranno organizzati da Fattoria Tellus, in compagnia di Nonno Enos e i nipotini App&Tito, e “Campagna Amica” di Coldiretti.

Tappa al carcere

La mattina di venerdì 29 settembre ci sarà un appuntamento speciale. ciCasco e La Castellana, insieme ad alcuni piloti e alle loro auto, avranno la possibilità di accedere all’interno della Casa di reclusione di Orvieto per consentire ai detenuti che hanno partecipato al corso di fotografia, promosso dal Comitato ciCasco e curato da Manuela Cannone, di scattare in assoluta sicurezza e rispetto delle norme carcerarie foto ai piloti e alle macchine. Gli scatti faranno parte di un calendario i cui proventi contribuiranno a sostenere la raccolta fondi.

“Lampadino e Caramella”, il primo ed unico cartone animato al Mondo adatto anche a bimbi con difficoltà sensoriali

Nella giornata di venerdì 29 settembre l’atrio di Palazzo dei Sette per l’occasione si trasformerà nel MagiRegno degli Zampa, il mondo fantastico in cui è ambientato “Lampadino e Caramella”, il primo ed unico cartone animato al Mondo adatto anche a bimbi con difficoltà sensoriali (ipovedenti/ciechi – sordi – autistici), prodotto da Animundi e in onda tutti i giorni su Rai YoYo e Rai Radio Kids e disponibile su Rai Play. Dalle 9 alle 18 sono in programma le proiezioni degli episodi tratti dalla prima e seconda stagione attualmente in onda, dei contenuti speciali quali il backstage dei doppiaggi (LIS e tradizionali) e le testimonianze delle guest voice come l’attore, regista e conduttore tv Pino Strabioli. Dalle 12 alle 18 il laboratorio Lis “Impariamo la formula magica”, a cura della cooperativa Crei. Deborah Donadio, attrice sorda che interpreta nel cartone animato il personaggio di Caramella, insegnerà a recitare la formula magica e a segnare il proprio nome a tutti i bimbi presenti. Dalle 11 alle 18 il meet & greet con le mascotte di Lampadino, Caramella e Zampacorta che incontreranno i bimbi e potranno abbracciare e fotografarsi con i loro beniamini.

Inclusione protagonista

A Palazzo dei Sette, dalle 9 alle 13, sono previsti anche altri laboratori gratuiti e incontri su vari temi legati all’inclusione rivolti ai bambini della scuola primaria. Tra questi il Progetto Kamishibai a cura del Centro di riabilitazione “Il Girasole”, il laboratorio incontro “Differenziare fa la differenza” con la cooperativa sociale Mir e l’azienda Too Italy, “Leggiamo insieme libri speciali” con i libri tattili di Lampadino e Caramella e le altre pubblicazioni della casa editrice Puntidivista realizzate con tecniche inclusive come la CAA (comunicazione aumentativa alternativa) e il Braille.