Orvieto, bimbo di 2 anni 'in fuga' lungo il Corso | I Carabinieri lo riconsegnano alla madre - Tuttoggi

Bimbo in fuga a Orvieto, il fratellino lascia la porta di casa aperta e il piccolo esce di casa senza che la mamma se ne accorgesse

Nella mattinata di oggi 17 agosto un insolito “fuggitivo” è stato trovato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Orvieto; si tratta di un bambino di due anni. Secondo quanto riferito dai militari della città della rupe il piccolo stava camminando da solo in via del Corso quando una donna a passeggio, resasi conto che il bambino era da solo, ha subito chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Bimbo di 2 anni in fuga, lieto fine

I militari, immediatamente giunti sul posto, si sono dapprima assicurati che il bambino stesse bene per poi attivarsi a rintracciare la madre. Le ricerche, dato che non vi erano segnalazioni di scomparsa, sono state abbastanza complesse ma, vista la tenera età, il bambino non poteva essersi allontanato troppo da casa. Così i Carabinieri hanno iniziato a cercare in zona, chiedendo informazioni al vicinato. Dopo alcuni minuti, hanno trovato l’abitazione e riconsegnato il bambino alla madre, che ancora non si era accorta di nulla. Il fratellino maggiore (di 5 anni) aveva poco prima aperto la porta di casa e la aveva lasciata aperta per poi tornare in camera sua a giocare; il fratellino vista la porta aperta ne aveva approfittato per una “piccola evasione”.