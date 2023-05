Orvieto, aree pubbliche sicure e fruibili: l'interrogazione del Pd e la risposta di Luciani - Tuttoggi.info

Gianluca Luciani: "Sulle aree gioco nei parchi e nei giardini pubblici del territorio c’è un’attenzione che non c’era mai stata prima".

Nella seduta del 28 aprile scorso, il Consiglio comunale di Orvieto ha discusso l’interrogazione presentata dal consigliere Federico Giovannini (Pd) per rendere sicure e fruibili le aree pubbliche.

“Quando saranno realizzati- si legge nell’atto – tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del ponte di legno, affinché torni a essere utilizzato dai cittadini? Quando l’Amministrazione intende adoperarsi per rendere funzionanti i servizi igienici nei luoghi in cui non lo sono, per installare nuovi giochi e fare manutenzione per gli esistenti?“

Aree gioco: “Grande attenzione da parte dell’Amministrazione”

“Sulle aree gioco nei parchi e nei giardini pubblici del territorio comunale – ha dichiarato l’assessore ai Servizi manutentivi, Gianluca Luciani – c’è un’attenzione che non c’era mai stata prima. Dopo anni di incuria e mancate manutenzioni, infatti, questa Amministrazione ha deciso di procedere a un accurato controllo delle 113 attrezzature presenti nelle 34 aree gioco dislocate nel Comune di Orvieto. Al termine di questa ispezione affidata a una ditta specializzata sono stati rimossi una serie di giochi che erano ormai fatiscenti e pericolosi per i bambini”.

“Come avevamo annunciato, abbiamo successivamente iniziato a sostituire le attrezzature che erano state tolte. In questo contesto è inserito l’intervento che si sta realizzando in questi giorni nel giardino di Orvieto scalo: accanto ai giochi che stiamo installando sarà posizionata anche la giostra inclusiva donata dall’associazione CiCasco.

Parco di Ciconia, giardini dell’Albornoz e passerelle pedonali

“Interverremo, inoltre, per ripristinare le attrezzature ludiche nell’area bambini di via degli Olmi a Ciconia, e, compatibilmente con le risorse disponibili, procederemo con l’area di via dei Lecci, sempre a Ciconia, quindi con la Confaloniera nel centro storico, per cui è stato preparato un importante progetto di riqualificazione. Per quanto riguarda i giardini dell’Albornoz, i lavori per il collegamento tra la fortezza e il pozzo di San Patrizio sono conclusi: il parco sarà liberato dal cantiere entro la metà di maggio”.

“Relativamente alle passerelle pedonali di Orvieto scalo – ha aggiunto Luciani – quella che collega la zona dei Portici con i giardini pubblici di via Monte Terminillo è stata recentemente interessata da lavori di manutenzione, mentre quella più a monte, che era stata interdetta, nelle prossime settimane sarà definitivamente rimossa e sostituita. L’intervento, da circa 250mila euro, è tra quelli inseriti dal Comune di Orvieto nel progetto del Patto territoriale Vato, che è stato finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

Bagni

“Infine la situazione dei bagni. Quello dell’anfiteatro di Orvieto scalo è stato chiuso dopo essere stato vandalizzato, ma verrà ripristinato non appena ci saranno le risorse economiche disponibili. Quello della Confaloniera sarà definitivamente rimosso quando sarà riqualificata l’area“.

“Anche i servizi igienici del giardino sopra al parcheggio di via Roma sono stati distrutti dai vandali, ma abbiamo provveduto a ripristinarli. Questi gesti si stanno purtroppo ripetendo con frequenza anche in altre zone, come all’ex Piave, e, oltre a essere intollerabili, rappresentano un costo ingiustificabile per l’intera collettività.