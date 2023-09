Orvieto, allagata via Roma per rottura saracinesca | Chiusa la condotta - Tuttoggi.info

Orvieto, allagamento in via Roma per una perdita dovuta alla rottura di una saracinesca. SII chiude la condotta per intervenire

I Vigili del fuoco di Orvieto, nel pomeriggio di oggi 3 agosto, sono intervenuti in via Roma per una perdita di acqua. A causa della rottura di una saracinesca, si è registrata una perdita nella condotta principale dell’acqua potabile che attraversa la via della città della rupe. La perdita ha causato l’allagamento del locale sottostrada dove è ubicata per oltre un metro cubo. La grande quantità d’acqua che fuorisciva non ha permesso ai tecnici di intervenire. Si è provveduto quindi, in collaborazione con i tecnici della SII, a chiudere a monte la condotta, prosciugando poi il vano al fine di intervenire alla sostituzione della saracinesca