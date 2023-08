Orvieto, Alessandro Leone nuovo dirigente della Polizia Locale - Tuttoggi.info

Orvieto, cambio al vertice della Polizia Locale: Alessandro Leone al posto di Alesssandra Pirro. Il benvenuto del sindaco Tardani

Il tenente colonnello Alessandro Leone è il nuovo dirigente del Settore Polizia locale e Mobilità del Comune di Orvieto. Il sindaco Roberta Tardani ha firmato questa mattina il decreto di nomina affidandogli ad interim anche la direzione del Settore Promozione e Istruzione che comprende i servizi Cultura, Turismo, Sport, Politiche giovanili e dell’Infanzia, Scuola e Famiglia. Il comandante Leone prende il posto del tenente colonnello Alessandra Pirro che ha assunto il comando della Polizia locale del Comune di Spoleto.

Chi è Alessandro Leone

Cinquantaquattro anni, originario di Napoli, con una formazione da avvocato per cui ha ottenuto anche l’abilitazione all’esercizio della professione, il dottor Leone arriva tramite procedura di mobilità dal Comune di Gallipoli dove dirigeva il Corpo di Polizia locale. In precedenza ha guidato la Polizia locale di Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo, Bassano Romano e delle Isole Egadi.

Focus videosorveglianza

Dopo un primo incontro con la giunta comunale, questa mattina, accompagnato dal sindaco Tardani, il nuovo comandante ha fatto visita agli uffici dei servizi di sua competenza presso l’ex caserma Piave soffermandosi in particolare sul funzionamento del sistema di videosorveglianza delle principali vie e piazze del centro storico e delle strade di accesso alla città.

Il benvenuto del sindaco Tardani

“A nome dell’amministrazione comunale e della città – commenta il sindaco Roberta Tardani – do il benvenuto al comandante Leone. Siamo convinti che oltre alle sue competenze e alla sua professionalità saprà portare l’esperienza acquisita nella gestione di città a vocazione turistica come lo è la nostra. Voglio inoltre ringraziare la dottoressa Alessandra Pirro per il lavoro svolto con competenza e dedizione che ha portato importanti risultati sul fronte della sicurezza urbana e della digitalizzazione dei servizi. Con la comandante, insieme agli uffici, abbiamo affrontato il periodo difficile della pandemia e della gestione di tutte le limitazioni e i provvedimenti legati all’emergenza sanitaria ma anche costruito i momenti esaltanti della ripartenza attraverso progetti di promozione turistica, eventi e iniziative culturali. A lei vadano i migliori auguri dell’amministrazione per il nuovo incarico”.