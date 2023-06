Orvieto, acquistano con carte credito rubate a guida turistica americana - Tuttoggi.info

Carabiniere fuori servizio sorprende quattro cittadini sudamericani a Porta di Orvieto mentre fanno acquisti con carte rubate

Il sesto senso di un carabiniere dell’aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Orvieto, libero dal servizio, ha permesso di individuare un gruppo di 4 cittadini sud americani che con alcune carte di credito, poi risultate rubate, stavano facendo acquisti in alcuni negozi del centro commerciale “Porta di Orvieto”. Il militare, nel mentre si trovava all’interno del centro commerciale per degli acquisti, ha notato un gruppo di sud americani che per atteggiamento e modo di fare destavano sospetto, tanto che si è avvicinato a uno di loro, e dopo essersi qualificato ha proceduto al controllo: nel frattempo gli atri tre, notato che il loro amico era incappato in un controllo di polizia, in maniera frettolosa hanno lasciato il centro commerciale, liberandosi di alcune carte di credito, che poco prima avevano utilizzato per fare acquisti in alcuni negozi di abbigliamento, per un valore commerciale di € 2.100.

Carta d’identità di guida turistica americana

L’uomo fermato è stato preso in consegna da altri militari, sopraggiunti sul posto ed accompagnato presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Orvieto, dove al termine degli accertamenti è stato deferito all’autorità giudiziaria ternana per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito in concorso con altri tre suoi connazionali in via di identificazione. La titolare delle carte di credito, guida turistica americana, da anni residente ad Orvieto è stata rintracciata ed ha presentato querela per il furto del portafoglio e per l’indebito utilizzo delle carte di pagamento presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Orvieto. I Carabinieri hanno quindi restituito immediatamente le carte di credito recuperate alla legittima proprietaria.