O.r.vi.et.a.n.o., raffica di eventi fino al 2023 per scoprire la città

L’assessorato

“La musica invita alla convivialità, alla socialità, alla partecipazione – fa sapere l’Assessorato alla Cultura del Comune di Orvieto – e gli eventi di musica jazz, classica o popolare da anni riempiono con successo il calendario degli appuntamenti cittadini sebbene il Covid-19 abbia messo a dura prova questa simbiosi tra città e musica. Ma è proprio da qui, dalla possibilità di costruire nuove modalità di progettazione di eventi e attività, che nasce O.R.VI.ET.A.N.O. Il risultato è una rete vasta di soggetti eterogenei ma uniti dalla medesima volontà di operare in sinergia per attivare in un contesto integrato le più ampie leve di promozione territoriale”.

I prodotti da valorizzare

Nel paniere di O.R.VI.ET.A.N.O accantoal vino figurano oli, formaggi, legumi, zafferano e miele. Un giacimento di gusti sorprendenti che tiene insieme qualità organolettiche e varietà dei sapori, conservazione dei paesaggi rurali, salute e benessere.Il tutto legato da un unico fil rouge: la musica, come invito a stare insieme e strumento di condivisione di esperienze. La formula, dunque, è quella di legare il gioioso piacere del convivio, con mercatini di prodotti a Km Zero, ad un cartellone di eventi da aprile a febbraio prossimo, proponendo appuntamenti di degustazione, animazione e formazione che potranno contribuire a valorizzare tutte le variegate tipicità e peculiarità del territorio.Sette gli eventi principali, di cui quattro in città in cui avranno luogo assaggi e degustazioni, appuntamenti musicali e trekking urbano alla scoperta dei tesori e degli scorci più suggestivi di Orvieto.

Eventi in azienda

Inoltre “Respiriamo Musica”, 3 eventi in azienda durante i quali sono previsti assaggi e degustazioni, concerti in vigna e E-bike tour tra i vigneti alla scoperta del territorio e dei vigneti che danno vita all’Orvieto Doc.