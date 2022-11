Orienteering, gli studenti del "Laporta" invadono Carnaiola

Con l’Orienteering qualunque porzione di territorio cartografato si può trasformare in una palestra o aula didattica

Il 15 novembre 2022, il piccolo borgo di Carnaiola (frazione del Comune di Fabro) sarà invasa pacificamente dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Laporta”. Dalle ore 10 alle alle 13, si alterneranno ragazze e ragazzi per partecipare alla manifestazione di orienteering che si inserisce all’interno del progetto “Alternativamente…sport”, promosso dall’associazione “Ettore Majorana ” di Orvieto.

Un modo innovativo per svolgere attività di “inclusive education”. Il progetto di orienteering dell’Istituto “Laporta” mira alla rimozione delle barriere sociali, economiche e politiche che ostacolano il processo di apprendimento promuovendo la partecipazione di tutti gli alunni. Con questa metodologia l’alunno impara gradualmente a conoscere se stesso, a confrontarsi con i propri limiti e le sue potenzialità, abituandosi a valutare, a scegliere e a sperimentare gli effetti delle proprie scelte. Non ultimo, abitua l’insegnante e i ragazzi a muoversi in ambito interdisciplinare. Nello svolgere le procedure per questo sport gli alunni hanno la possibilità sia di rafforzare le competenze cognitive, ma anche e soprattutto quelle trasversali.