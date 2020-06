Orgoglio LGBT+, Provincia patrocina Amelia Pride - Tuttoggi

L’ufficio di Consigliera di Parità della Provincia di Terni patrocina l’edizione 2020 dell’Amelia Pride. Lo ha comunicato la consigliera Maria Teresa Di Lernia che, insieme alla vice, Ivana Bouché, ha diffuso una nota per spiegare la decisione di appoggiare anche quest’anno l’iniziativa amerina.

Orgoglio LGBT+

“Giugno è il mese mondiale dell’orgoglio Lgbt+ 2020. Il principio alla base di questo evento – spiegano le due donne – è la promozione della parità, il riconoscimento di pari diritti. In quest’ottica le Consigliere di Parità della Provincia di Terni, patrocinano le iniziative a riguardo, in particolare l’Amelia Pride che quest’anno causa pandemia covid, viene celebrato attraverso l’affissione di manifesti il cui slogan è “L’Amore è amore”, con i colori dell’arcobaleno.

Discriminazioni e pregiudizi

“Siamo consapevoli che la comunità Lgbt+ subisce ancora oggi discriminazioni, pregiudizi, forme di bullismo e viene spesso guardata con sospetto. Riteniamo pertanto importante esserci come l’altr’anno – spiegano concludendo – a testimoniare l’impegno come consigliere di parità, per garantire, ad ogni persona, il proprio diritto alla felicità, contro ogni forma di discriminazione su base etnica, religiosa, per disabilità per età, come recita il comunicato dell’Amelia Pride, così come contro il razzismo, il sessismo e la omotransfobia. Crediamo che solo attraverso la conoscenza ed il rispetto reciproco, le barriere che ostacolano il pieno riconoscimento dei diritti inalienabili di ogni essere umano, potranno essere abbattute”.