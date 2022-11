Ordinanza del Comune di Marsciano per il contenimento dei consumi energetici - Tuttoggi

Tra le misure riduzione di un grado di temperatura massima dei riscaldamenti e 45 minuti in meno di accensione dell’illuminazione pubblica

Il Comune di Marsciano ha disposto, con una ordinanza, alcune misure per il contenimento dei consumi energetici. Vengono in questo modo recepite anche le indicazioni della Commissione Europea e dello stesso Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas pubblicato dal Ministero per la Transizione ecologica.

“Siamo tutti consapevoli – afferma il sindaco Francesca Mele – di vivere un momento storico che impone dei cambiamenti nelle nostre abitudini, anche quotidiane, al fine di contenere quello che è un aumento molto forte dei costi sostenuti per i consumi elettrici, di gas e per la mobilità. Costi che hanno un grave impatto per le famiglie, per le imprese e per la stessa pubblica amministrazione, che pure deve fare i conti con questi aumenti. Le misure che il Comune ha adottato, in linea con quelle che sono le richieste che arrivano dallo Stato e dall’Europa, richiedono certamente dei piccoli sacrifici che sono tuttavia transitori e vanno a vantaggio di chi li pone in essere come di tutta la comunità. Confido che sapremo essere tutti responsabili e capaci di mettere in atto i necessari comportamenti virtuosi per la stagione invernale che si aspetta”.