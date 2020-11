Ordinanza Covid, prorogati i divieti in piazza IV Novembre | Contagi, l’aggiornamento

Il sindaco Romizi ha prorogato fino al prossimo 3 dicembre l’ordinanza anti Covid con la chiusura della scalinata della Cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che affaccia su piazza IV Novembre, che su piazza Danti, lasciando libero accesso alla cattedrale, nonché delle Logge di Braccio e della scalinata di Palazzo dei Priori, lasciando libero accesso alla sala dei Notari e alla sala della Vaccara.

L’ordinanza sindacale n. 2037 aggiorna la precedente del 12 novembre, che stabiliva la chiusura fino a domenica 22 novembre.

I provvedimenti – che si aggiungono a quelli previsti dal Dpcm e all’ordinanza della Regione Umbria – sono stati assunti per evitare assembramenti in piazza IV Novembre.

Covid, c’è una vittima: l’aggiornamento sui contagi

Nell’ultimo giorno, in base all’aggiornamento della protezione civile, c’è stata un’altra vittima a Perugia per complicazioni legate al Covid. I contagi complessivi scendono ancora, a 2.334. I nuovi positivi sono infatti 56, i guariti 72. Sono 74 i pazienti perugini in ospedale, di cui 8 in terapia intensiva.