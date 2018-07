Operazione Strade Sicure, saluto al Col. Giovanni Brafa Musicoro che lascia il comando

Nella mattinata di ieri, 10 luglio, a seguito dell’avvicendamento tra i vertici delle Forze Militari impiegate nell’operazione “Strade Sicure”, il Questore di Perugia Dr. Giuseppe BISOGNO ha salutato i Comandanti che si sono alternati a seguito del citato passaggio di consegne.

Il Colonnello Giovanni BRAFA MUSICORO lascia il Comando di Piazza della Task Force III del raggruppamento “Lazio – Umbria – Abruzzo”, già impiegato nella operazione “Strade Sicure”, in favore del Tenente Colonnello Giuseppe RAUSO, Comandante del 2° Battaglione Granatieri “Cengio” con sede in Spoleto.

Il Questore, in occasione del gradito saluto da parte dei due Ufficiali, ha ringraziato tutti i loro Militari, sia per il contributo prestato in occasione delle operazioni nelle zone terremotate sia nell’ambito del prezioso contributo fornito alle attività necessarie a garantire la sicurezza delle Basiliche di Assisi e Santa Maria degli Angeli che nella vigilanza agli Uffici Giudiziari.

