Open day alla Scuola comunale di musica: c’è il corso di ‘home recording’

Sarà presentata anche la nuova aula informatica, realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno

Si svolgerà sabato 21 ottobre 2023, dalle 17 alle 19, l’Open Day per la presentazione del Corso di Home Recording e Produzione musicale che si svolgerà presso la Scuola Comunale di Musica A. Biagini di Foligno sita in Via Aurelio Saffi 33 a partire dal mese di novembre.

La nuova aula informatica

L’evento, oltre far conoscere tutte le modalità di svolgimento del corso, sarà anche l’occasione per ammirare l‘aula informatica della Scuola Comunale di Musica, realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e dotata di 10 postazioni con strumentazione all’avanguardia che la rendono un punto di riferimento a livello regionale per questa tipologia di corsi