Open day sabato alla scuola materna paritaria "Lelio e Innocenzina Rossi" - Tuttoggi.info

La scuola materna paritaria “Lelio e Innocenzina Rossi” di Spoleto apre le sue porte per far conoscere la propria, storica, realtà. L’appuntamento è per sabato 21 settembre dalle ore 10 alle 12, nella sede dell’istituto, a Cortaccione. Un’iniziativa aperta a tutti i bambini tra i 3 ed i 6 anni. “Ti aspettiamo nella nostra scuola per trascorrere due ore all’insegna del divertimento, con animazione e una deliziosa merenda” è il messaggio della scuola. Un fiore all’occhiello tra le attività formative dell’infanzia nella città di Spoleto, che da alcuni anni ormai a sede nella struttura situata a Cortaccione, dotata anche di un bel giardino e di una mensa interna.

La struttura è situata in un solo piano facilmente accessibile, divisa in tre sezioni confinate in specifici spazi riconoscibili ed organizzati in modo da rispondere alle diverse esigenze per fasce di età. Gode della disponibilità di sala pranzo per la colazione e il pranzo, funzionale a momenti di libera condivisione e socializzazione, e di un ampio spazio per la condivisione di momenti ludici, ricreativi e didattici, opportunamente arricchito con materiali, libri e giochi di vario genere, il cui uso è interamente finalizzato al raggiungimento di obiettivi di sviluppo e consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante. Inoltre, vi è da aggiungere anche la presenza di uno spazio esterno ricco di giochi e potenzialmente utile alla realizzazione di diverse attività.

I laboratori didattici realizzati risultano efficaci soprattutto perché stimolano la collaborazione tra i bambini delle sezioni: in questo modo l’interiorizzazione delle esperienze non è più circoscritta all’interno della propria aula ma si manifesta in momenti in cui i bambini più piccoli sperimentano dall’osservazione dei bambini più grandi, i quali a loro volta diventano strumenti di un sapere ulteriore. Questo passaggio non è banale, anzi è da intendersi come fondamentale per la crescita di ogni bambino. Tale approccio didattico è applicato anche all’insegnamento della lingua inglese.

Per i pasti la scuola si serve di un proprio servizio autonomo rispondente ad ogni norma di legge e preparato in apposito ambiente all’interno della struttura stessa.