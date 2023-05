Open Day negli asili nido comunali, date e orari | Iscrizioni aperte fino al 25 giugno - Tuttoggi.info

Si comincia venerdì 26 maggio, saranno aperti a genitori e figli gli asili "La Coccinella", "Alice Franchetti", "Il Delfino" e "Fiocco di Neve" | Qui il modulo per presentare la domanda di ammissione

Venerdì 26 maggio i nidi comunali saranno aperti a genitori e figli per il primo Open Day promosso dall’assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Città di Castello in concomitanza con l’avvio delle iscrizioni per l’anno 2023-2024.

Dalle 17.30 alle 19 sarà possibile visitare gli asili “La Coccinella”, nelle attuali sedi di via De Gasperi nel quartiere Madonna del Latte e di piazzale Kennedy nel quartiere Casella, frequentate provvisoriamente dai bambini per i lavori in corso nei locali di San Pio X; “Alice Franchetti” in via Vittorio Emanuele Orlando a Rignaldello; “Il Delfino” a Riosecco; “Fiocco di Neve” a Trestina.

A questo appuntamento, ne seguiranno altri due, venerdì 9 e venerdì 16 giugno, sempre dalle ore 17.30 alle 19. L’amministrazione comunale invita le famiglie ad approfittare dell’opportunità di conoscere da vicino i servizi riservati alla prima infanzia e a iscrivere i propri figli per inserirli fin da piccoli in un percorso educativo e formativo che sarà fondamentale per la loro crescita.

Le domande di ammissione ai nidi comunali di Città di Castello potranno essere presentate esclusivamente online fino a domenica 25 giugno 2023 tramite l’apposita modulistica.

Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Nidi al mattino dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 14, e nei pomeriggi di lunedì e giovedì, dalle ore 15 alle 18, ai numeri di telefono 075.8529208/389/390/406.