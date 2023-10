Open Day alla Scuola comunale di musica di Marsciano, “Fabrizio De André” - Tuttoggi.info

Le lezioni inizieranno lunedì 16 ottobre 2023. Per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria della scuola

Si sono aperte nei giorni scorsi le iscrizioni, per l’anno scolastico 2023/2024, alla Scuola comunale di musica “Fabrizio De André” di Marsciano gestita dall’Associazione Humana Ars Musica. I corsi prenderanno avvio lunedì 16 ottobre.

Per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria della scuola in via Togliatti, 1/A che è aperta il venerdì dalle 12.00 alle 16.00. Per informazioni sulle iscrizioni è anche possibile contattare i recapiti di telefono 3496122595 – 3470158871.

In occasione della ripresa dei corsi, sabato 14 ottobre la scuola organizza anche un Open day dalle ore 16.00 alle ore 19.00, con la presenza dei docenti che illustreranno i vari insegnamenti e le attività laboratoriali.

Per il nuovo anno scolastico sono attivi i corsi di pianoforte, chitarra classica ed elettrica, canto lirico e moderno, percussioni, batteria, flauto traverso e dritto, clarinetto, saxofono, tromba, oboe, violino, violoncello, contrabbasso, basso elettrico, fisarmonica. Agli insegnamenti degli strumenti si affiancheranno anche laboratori orchestrali e corali con musica da camera, musica d’insieme di vario genere (pop, rock, jazz) coro di voci bianche e coro di adulti oltre a laboratori di composizione, alla musicoterapia, alla propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 5 anni e ai corsi teorici di solfeggio, teoria e grammatica musicale, ear training, storia della musica.