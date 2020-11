"Open call: la Madonna di Foligno" i finalisti saranno resi noti a gennaio - Tuttoggi

Visto il prolungarsi dello stato di pandemia e le difficoltà di programmazione di mostre ed eventi ospitati nei musei italiani, il termine per la presentazione delle candidature è stato spostato

Il Comune di Foligno ha pubblicato l’avviso pubblico “Open call: la Madonna di Foligno, il meteorite e il puntctum. Come rileggere un capolavoro”.

L’Ente, in collaborazione con la Diocesi di Foligno-Museo Capitolare Diocesano, ha lanciato un bando aperto a differenti media e linguaggi rivolta ad artisti che, senza limiti di età, sappiano confrontarsi con il tema centrale, la ricorrenza del quinto centenario della morte di Raffaello.

Il bando prorogato

L’idea, alla base dell’iniziativa, è quella di sollecitare una risposta concreta a sostegno dell’arte contemporanea inducendo a riflettere sul mezzo pittorico e sulla simbologia iconografica del quadro del maestro urbinate.

In un momento di grande incertezza per le condizioni generate dalla pandemia, questa proposta vuole costituire un elemento per la creatività. L’open call è curata da Marta Silvi, critica d’arte, docente e curatrice indipendente.

Visto il prolungarsi dello stato di pandemia e le difficoltà di programmazione di mostre ed eventi ospitati nei musei italiani, il termine per la presentazione delle candidature è stato spostato alle 12 di lunedì 21 dicembre.

Tutti i documenti richiesti dovranno essere inviati per mail alla dirigente dell’area cultura, turismo, formazione e sport, Ilenia Filippetti, al seguente indirizzo: ilenia.filippetti@comune.foligno.pg.it.

Come partecipare

Chi ha già inviato la propria candidatura potrà provvedere a integrare il materiale o a spedire l’immagine del lavoro finito qualora avesse in precedenza mandato solo il progetto.

I nomi dei finalisti, che verranno selezionati da una commissione nominata dal Comune di Foligno e dalla Diocesi di Foligno – Museo Capitolare Diocesano, verranno resi noti il giorno 8 gennaio 2021. Verranno selezionati fino ad un massimo di 10 progetti, poi esposti in una mostra collettiva, inizialmente prevista per il 19 dicembre, e poi rimandata a nuova data che sarà comunicata appena la situazione di emergenza sanitaria renderà possibile una nuova programmazione.

Il premio consiste nell’acquisizione dell’opera scelta per un valore di 3mila euro. L’opera entrerà a far parte della collezione di arte contemporanea del Comune di Foligno.