Open Call della IX edizione del Festival della sociologia "Nelle disuguaglianze. Quale società?" - Tuttoggi.info

È aperta, e scadrà il 30 aprile la call del Festival della sociologia 2024, che si terrà anche quest’anno a Narni il 4 e il 5 ottobre. Le proposte potranno essere presentate da tutti i soggetti della società civile compilando la scheda a questo link Festival Sociologia 2024 Open Call disponibile nel sito www.festivalsociologia.it, e dovranno essere coerenti con il titolo della IX edizione “Nelle disuguaglianze. Quale società?”.

“Non ci interessa dimostrare solo l’aumento delle disuguaglianze – dice Sabina Curti, direttrice scientifica dell’evento e presidente dell’Associazione Festival della Sociologia – ma vogliamo soprattutto riportare questo tema al centro del dibattito pubblico. Oggi la sociologia offre nuovi strumenti per risolvere il problema delle disuguaglianze: per esempio l’intersezionalità non analizza più le disuguaglianze solo tramite una categoria sociale (la razza o il genere o la classe), ma intreccia più dimensioni per arrivare a una conoscenza e una soluzione completa del problema evitando che si riproducano varie forme di ingiustizia. Con questa nona edizione vogliamo riportare il tema delle disuguaglianze al centro dell’etica collettiva, mettere in discussione tutte quelle abitudini mentali e culturali che nelle persone, nelle istituzioni e nella politica generano disuguaglianza, violenza, razzismo, oppressione, guerra”.

