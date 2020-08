Omofobia "Poveracci malati", avvocato offeso su Facebook e scatta la querela - Tuttoggi

“π‘ƒπ‘’π‘Ÿ π‘žπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘Ÿπ‘–π‘”π‘’π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘Ž π‘™β€™π‘’π‘™π‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘œπ‘”π‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘–π‘£π‘œ 𝑑𝑒𝑙 π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘‘π‘œ, 𝑒̀ π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘π‘π‘–π‘Ž π‘™π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘π‘Ž π‘‘π‘–π‘“π‘“π‘Žπ‘šπ‘Žπ‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘Ž π‘–π‘›π‘ π‘–π‘‘π‘Ž 𝑛𝑒𝑙 π‘π‘œπ‘šπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ: β€œπ‘ƒπ‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘– π‘šπ‘Žπ‘™π‘Žπ‘‘π‘–, 𝑒 π‘π‘œπ‘– 𝑠𝑖 π‘ π‘Ž, 𝑒̀ π‘’π‘›π‘Ž π‘šπ‘Žπ‘™π‘Žπ‘‘π‘‘π‘–π‘Ž β€œπ‘–π‘›π‘π‘’π‘™π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘’β€.”

Esposto in Procura

Questo il contenuto di un esposto inoltrato al Procuratore della Repubblica di Terni da un avvocato ternano insultato su Facebook per organizzato e aver preso parte alla manifestazione pro ddl Zan dello scorso 26 luglio. L’avvocato ha deciso di tutelare ‘denunciando’ quanto accaduto e, presumibilmente, per opera di un profilo ‘fake’, come molto spesso accade da parte di chi cerca di nascondere la propria inadeguatezza.

“Non Γ¨ una malattia”

“π‘‚π‘Ÿπ‘π‘’π‘›π‘’ – continua l’esposto – 𝑒𝑛’𝑒𝑠𝑒𝑔𝑒𝑠𝑖 π‘π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘–π‘π‘Ž π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘ π‘’ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘Ÿπ‘–π‘β„Žπ‘–π‘Žπ‘šπ‘Žπ‘‘π‘Ž π‘π‘œπ‘ π‘‘π‘–π‘‘π‘’π‘–π‘Ÿπ‘’π‘π‘π‘’ π‘’π‘›β€™π‘œπ‘“π‘“π‘’π‘ π‘Ž π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘Žπ‘™π‘™π‘Ž π‘ π‘’π‘›π‘ π‘–π‘π‘–π‘™π‘–π‘‘π‘ŽΜ€ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘œ π‘ π‘π‘Ÿπ‘–π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘žπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘Žπ‘™π‘™β€™π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘–π‘”π‘’π‘›π‘§π‘Ž 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐼𝑙𝑙.π‘šπ‘œ 𝑆𝑖𝑔. π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘’.

π΅π‘Žπ‘ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘ŽΜ€ π‘Ÿπ‘–π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘π‘œπ‘šπ‘’ π‘™β€™π‘œπ‘šπ‘œπ‘ π‘’π‘ π‘ π‘’π‘Žπ‘™π‘–π‘‘π‘ŽΜ€ π‘ π‘–π‘Ž π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘’π‘ π‘π‘’π‘›π‘‘π‘Ž π‘‘π‘Žπ‘™π‘™β€™π‘‚π‘Ÿπ‘”π‘Žπ‘›π‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘€π‘œπ‘›π‘‘π‘–π‘Žπ‘™π‘’ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘†π‘Žπ‘›π‘–π‘‘π‘ŽΜ€ π‘‘π‘Žπ‘™ π‘›π‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘œ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 π‘šπ‘Žπ‘™π‘Žπ‘‘π‘‘π‘–π‘’ π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘™π‘– π‘”π‘–π‘ŽΜ€ π‘Ž π‘“π‘Žπ‘Ÿ π‘‘π‘’π‘šπ‘π‘œ π‘‘π‘Žπ‘™ 17 π‘šπ‘Žπ‘”π‘”π‘–π‘œ 1990, π‘šπ‘œπ‘‘π‘–π‘£π‘œ π‘π‘’π‘Ÿ 𝑐𝑒𝑖 π‘™β€™π‘Žπ‘π‘π‘œπ‘ π‘‘π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘‘π‘’π‘™π‘™β€™π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘œπ‘šπ‘œπ‘ π‘’π‘ π‘ π‘’π‘Žπ‘™π‘’ π‘Žπ‘‘ π‘’π‘›π‘Ž π‘“π‘Žπ‘™π‘ π‘Ž π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘–π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘π‘Žπ‘‘π‘œπ‘™π‘œπ‘”π‘–π‘π‘Ž π‘›π‘œπ‘› π‘π‘’π‘œΜ€ π‘β„Žπ‘’ π‘Ÿπ‘–π‘ π‘’π‘™π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘‘π‘’π‘›π‘–π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘Ž, π‘Ž π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘–π‘œπ‘Ÿπ‘– 𝑠𝑒 π‘Žπ‘π‘π‘œπ‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘Žπ‘™π‘™β€™π‘’π‘π‘–π‘‘π‘’π‘‘π‘œ, 𝑑𝑖 π‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘œ π‘›π‘œπ‘› π‘’π‘‘π‘–π‘“π‘–π‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘’, 𝑑𝑖 β€œπ‘π‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘–β€. 𝐸 π‘π‘–π‘œΜ€ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘™π‘Žπ‘ π‘π‘–π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘™β€™π‘–π‘›π‘žπ‘’π‘Žπ‘™π‘–π‘“π‘–π‘π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘’ (…) π‘›π‘’π‘œπ‘™π‘œπ‘”π‘–π‘ π‘šπ‘œ π‘π‘œπ‘›π‘–π‘Žπ‘‘π‘œ π‘‘π‘Žπ‘™π‘™β€™π‘Žπ‘›π‘œπ‘›π‘–π‘šπ‘œ π‘’π‘ π‘‘π‘’π‘›π‘ π‘œπ‘Ÿπ‘’, 𝑖𝑑 𝑒𝑠𝑑 β€œπ‘–π‘›π‘π‘’π‘™π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘’β€, π‘β„Žπ‘’ π‘Ÿπ‘–π‘’π‘£π‘œπ‘π‘Ž 𝑖𝑙 π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘œ π‘ π‘’π‘ π‘ π‘’π‘Žπ‘™π‘’ π‘œπ‘šπ‘œπ‘’π‘Ÿπ‘œπ‘‘π‘–π‘π‘œ, π‘π‘œπ‘›π‘ π‘–π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘œ – 𝑒̀ 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 – π‘Žπ‘›π‘π‘œπ‘Ÿπ‘Ž π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘™π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘’π‘ π‘’π‘π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘–π‘™π‘’β€.

L’avvocato ternano

“Con queste parole, in data odierna ho voluto denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni le offese ricevute su Facebook dal sottoscritto e dalla comunitΓ LGBT ternana tutta per il semplice fatto di aver organizzato una manifestazione a sostegno del ddl Zan contro l’omofobia il 25 luglio scorso” – spiega l’avvocato di Terni.

L’omofobia esiste

“Ho deciso di sporgere querela perchΓ© altrimenti l’omofobia non esisterebbe, come vorrebbero i nostri detrattori che si nascondono dietro il numero, a loro dire esiguo, di denunce sporte, facendo finta di ignorare β€œil sommerso”, cioΓ¨ tutti i casi in cui simili episodi non vengono portati a conoscenza dell’AutoritΓ .

L’ho fatto per dare l’esempio, specialmente ai tanti giovani vittime di violenza fisica e verbale che per paura o pensando all’impunitΓ dei colpevoli decidono di non denunciare”.

“Ho denunciato perchΓ© credo nella giustizia”

“Sogno una societΓ in cui nessuno debba essere offeso o discriminato per aver organizzato una manifestazione – conclude l’avvocato – per aver liberamente manifestato il proprio pensiero, tra l’altro in favore di un provvedimento legislativo che assicura una maggiore tutela e restituisce dignitΓ ad una minoranza ancora socialmente stigmatizzata.

Sogno una società dove simili espressioni non vengano minimizzate, non vengano cioè ridotte a battute da bar, di cattivo gusto, certo, ma legittimate.

Ho deciso di denunciare perchΓ© credo ancora nella Giustizia, quella con la β€œG” maiuscola, e sono fortemente convinto che la diffamazione aggravata costituisca un reato, sempre e comunque”.