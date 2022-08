Omicidio, uccide a bastonate la moglie per la gestione della figlia che abita a Terni - Tuttoggi

Omicidio a Venaria, uomo uccide a bastonate la moglie al culmine di un violento litigio. Allarme dato dai vicini. Indagano i Carabinieri

Drammatico omicidio nella mattina di domenica 7 agosto a Venaria, dove un uomo di 73 anni ha ucciso a bastonate la moglie, forse per un litigio sulla gestione di una delle figlie della coppia, una 47enne che vive a Terni. A riportare la notizia dell’omicidio è La Stampa che spiega come tutto sia avvenuto in pochi attimi intorno alle 10.30 del mattino di domenica scorsa.

Omicidio a bastonate

Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, l’omicidio è avvenuto in un complesso residenziale di Venaria, a pochi chilometri di distanza dal confine con Torino. G.A. di 73 anni, queste le generalità dell’uomo, al culmine di una violenta lite con la moglie, S.A. coetanea del marito, avrebbe impugnato un bastone per poi colpire mortalmente la donna.