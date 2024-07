Omicidio Spoleto, la Lega: "Intervenire su sicurezza e degrado sociale" - Tuttoggi.info

“Esprimiamo preoccupazione per l’episodio di violenza che ha scosso profondamente la comunità di Spoleto. L’omicidio avvenuto nei giorni scorsi sottolinea ancora una volta l’urgenza da parte dell’Amministrazione comunale, in sinergia con le autorità competenti, di affrontare con decisione le problematiche legate alla sicurezza”. Così la sezione Lega Spoleto che prosegue: “Questo drammatico evento non può passare inosservato, è necessario che il sindaco Sisti si impegni in prima linea per aumentare il livello di sicurezza e per contrastare il degrado e l’emarginazione sociale che fanno da sfondo a queste tragiche situazioni. Che sicurezza può esserci in un centro storico svuotato di gente e attività commerciali? Che sicurezza può esserci in una Piazza della Vittoria ridotta a rotatoria di periferia, impraticabile da famiglie e bambini? Che sicurezza può esserci in una città in cui ancora oggi non ci sono telecamere di sorveglianza funzionanti? Il sindaco deve attivarsi immediatamente con gli strumenti a disposizione per garantire il potenziamento del sistema di videosorveglianza, azioni di riqualificazione urbana e interventi mirati a un rafforzamento del dialogo con i cittadini e le associazioni locali, al fine di comprenderne le reali esigenze e individuare le situazioni di criticità presenti sul territorio. Non si può rimanere inerti di fronte a tali episodi di violenza e degrado sociale – conclude la Lega Spoleto – bisogna subito mettere in campo ogni iniziativa necessaria per restituire ai cittadini una Spoleto più sicura e vivibile“.

