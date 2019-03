Omicidio a Gubbio, anziana uccide a coltellate il marito

share

Tragedia, nel primo pomeriggio odierno (mercoledì 27 marzo), nel quartiere San Giuliano a Gubbio, dove in un’abitazione della centralissima via Cristini (foto), a pochi passi dalla taverna di San Giorgio, si è consumato un omicidio. Intorno alle 16, infatti, una 76enne (ex impiegata alle poste in pensione, M.G.F. le sue iniziali) avrebbe ucciso il marito 79enne (E.B.A) a colpi di coltello.

Non si conosce ancora il motivo che ha spinto la donna ad aggredire a morte l’anziano. Sul posto, in un trambusto generale, sono arrivati 118, carabinieri e Polizia municipale. Sotto choc il figlio 52enne della coppia, arrivato subito dopo. I militari hanno subito avviato le indagini, condotte dal pm Manuela Comodi. La 76enne è stata portata in caserma dai carabinieri mentre la zona è stata transennata ed interdetta ai pedoni.

