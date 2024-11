Oltre il delivery: una nuova azienda cambia paradigma - Tuttoggi.info

A cosa pensi quando qualcuno dice “delivery”? Probabilmente a una delle multinazionali estere del delivery, che offrono un servizio comodo ma pretendono alte commissioni dai ristoratori e dai clienti e che si trovano solo nelle grandi città. Oppure pensi ad Amazon o eBay, che spediscono di tutto e di più, ma spesso i loro prodotti sono di scarsa qualità, comprati all’ingrosso da rivenditori che badano solo alla quantità. Fortunatamente, in Italia c’è un nuovo paradigma: Comuni A Domicilio, un franchising che non è solo delivery, è anche molto di più.

Comuni A Domicilio è molto più di un semplice servizio di delivery. Nato con l’obiettivo di supportare l’economia locale e le piccole imprese, questo progetto ambizioso si posiziona oggi come leader nel campo del local e-commerce e dell’e-commerce di prossimità, aiutando i piccoli comuni italiani e le piccole imprese locali a entrare nel mondo digitale. La piattaforma offre un franchising di servizi che va oltre la semplice consegna a domicilio, creando una rete di e-commerce di quartiere su misura per ogni territorio.

La nascita di Comuni A Domicilio

L’idea alla base di Comuni A Domicilio è nata nel 2020, quando ci si è resi conto che le piccole attività locali stavano perdendo terreno rispetto ai grandi marketplace esteri come Amazon. In un’epoca in cui il digitale ha modificato profondamente le abitudini di acquisto, l’azienda si propone come fida alleata delle imprese di quartiere, offrendo loro gli strumenti necessari per competere e fiorire. In pochi anni, Comuni A Domicilio ha trasformato la consegna a domicilio in qualcosa di più “italiano “ e più umano: un e-commerce per i piccoli comuni italiani che dà visibilità a negozi, botteghe, e piccole attività di ogni settore merceologico.

L’app Comuni A Domicilio è uno strumento innovativo, pensato per semplificare la gestione delle attività locali e mettere in connessione diretta i commercianti con i cittadini. Quando un utente accede all’app, può visualizzare immediatamente le categorie di prodotti e servizi disponibili, nonché i negozi in evidenza, tutto a portata di indice. Ogni impresa può gestire facilmente il proprio profilo, pubblicare menù digitali, volantini, offerte promozionali, e sconti.

Oltre alla consegna a domicilio, l’app supporta servizi utili e comodi come l’asporto e la prenotazione in negozio. L’app non solo potenzia la visibilità delle attività locali, ma permette anche di incentivare le vendite a qualsiasi ora del giorno, creando un vero e-commerce di quartiere e su misura.

Cosa fa Comuni A Domicilio

La missione di Comuni A Domicilio è quella di aiutare le piccole imprese a restare competitive e a prosperare nell’economia digitale, unendo il potere della tecnologia al valore delle relazioni umane. Il team di Comuni A Domicilio offre supporto costante ai propri affiliati, dalla creazione del negozio virtuale alla formazione sugli strumenti di marketing digitale. Le imprese che aderiscono a Comuni A Domicilio ricevono supporto per ogni aspetto della gestione dell’app, inclusi pacchetti di servizi per il marketing sui social media, la creazione di campagne pubblicitarie, e il supporto nella costruzione di un’identità grafica distintiva.

Inoltre, ogni franchisee riceve l’esclusiva di zona, garantendo la possibilità di essere l’unico operatore dell’app per il proprio comune. Questo sistema di franchising di servizi è ideale per coloro che desiderano creare un e-commerce per piccoli comuni senza i costi e le complicazioni di una sede fisica. Con Comuni A Domicilio, gli imprenditori possono concentrarsi sulla crescita del proprio territorio, offrendo alle imprese locali una piattaforma semplice e accessibile per una digitalizzazione più umana.

Local e-commerce e territorio: un binomio vincente

Il successo di Comuni A Domicilio risiede nel suo approccio a misura di territorio. Ogni app è personalizzata con il nome del comune e un logo personalizzato, creando un’identità forte e riconoscibile che favorisce la fidelizzazione. Così i cittadini possono acquistare dai negozi della loro città, sostenendo le imprese locali e contribuendo allo sviluppo economico del territorio, sentendosi parte della comunità in cui vivono.

Per esempio, chi vive nella città di Ragusa, può scaricare sul proprio smartphone l’app Ragusa A Domicilio e iniziare a esplorare i prodotti e servizi disponibili in app. Chi vive in un piccolo paese come Tolentino, in provincia di Macerata, a sua volta userà l’applicazione Tolentino A Domicilio. E così via, sarà sufficiente ricercare il nome del proprio comune a domicilio per trovare l’applicazione di zona e scaricarla sul proprio telefono.

Non è solo una questione di delivery: Comuni A Domicilio permette ai negozianti di costruire relazioni con i clienti, sfruttando il digitale per ampliare la propria attività e mantenerla competitiva. Attraverso l’app, gli utenti possono ordinare cibo, prenotare servizi di estetica, acquistare prodotti per la casa, farmaci, fiori e molto altro, tutto con pochi tocchi sul proprio smartphone.

Scegliere Comuni A Domicilio significa fare parte di una rete di local e-commerce e diventare protagonisti di un progetto di e-commerce di quartiere, che valorizza il Made in Italy che ha reso la nostra nazione conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. La piattaforma offre un modello di franchising di servizi che consente a chiunque voglia mettersi in proprio, e non solo imprenditori esperti, di iniziare il proprio percorso nel mondo digitale con il supporto di un team di esperti, formazione dedicata e strumenti di marketing all’avanguardia. Con la propria esperienza nel settore e l’impegno nel valorizzare i piccoli comuni, Comuni A Domicilio rappresenta una soluzione concreta per chiunque voglia intraprendere un’avventura imprenditoriale a beneficio del proprio territorio.