Oltre 200 kg di botti di Capodanno sequestrati in un negozio di Città di Castello | Video - Tuttoggi

Oltre ai botti di Capodanno di libera vendita c'erano circa 600 confezioni di fuochi non autorizzati. Denunciati i 2 titolari del negozio

Oltre 200 kg di “Botti di Capodanno” sequestrati in un negozio di generi per la casa gestito da una coppia cinese dalla Guardia di finanza di Città di Castello.

Nell’ambito di uno specifico Piano di controlli Interforze, disposto a livello provinciale per vigilare sulla sicurezza dei cittadini in vista dei prossimi festeggiamenti di Capodanno, infatti, la Tenenza della Guardia di Finanza di Città di Castello ha dato un importante contributo nella lotta alla commercializzazione e detenzione abusiva di artifici pirotecnici, con il sequestro di oltre 200 kg di materiale esplodente, esposto per la vendita senza la prevista autorizzazione di pubblica sicurezza.