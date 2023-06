Oltre 150 tra studenti e volontari "arpuliscono 'l monte" dopo i Ceri - Tuttoggi.info

L'iniziativa ecologica si è rinnovata per la 20^ volta grazie all'Associazione Lenza Eugubina

Si è rinnovata per la 20^ volta, dopo 4 edizioni saltate per la pandemia, la tradizionale iniziativa ecologica “Arpulimo l’monte”, per raccogliere i pochi rifiuti rimasti sugli stradoni dell’Ingino durante il festoso e lungo periodo ceraiolo (da metà maggio a inizio giugno).

L’evento, promosso dall’Associazione ’Lenza Eugubina’ e patrocinata dal Comune di Gubbio, ha coinvolto un centinaio di ragazzi delle scuole medie “Mastro Giorgio Nelli”, oltre a numerosi volontari del sodalizio, per un totale di circa 150 persone.

Entusiasta il presidente dell’Associazione Mauro Diamantini che, oltre a portare avanti la nobile iniziativa in memoria di Goffredo Bernabucci (ideatore della manifestazione nel 2003), ha sottolineato di volerla ripetere ancora a lungo soprattutto per sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente“. All’appuntamento non è voluta mancare neanche la vicesindaca Alessia Tasso che ha aggiunto: “Anche oggi un’altra piccola goccia va ad aggiungersi al mare delle azioni ecologiche positive, che lo sono ancora di più se si punta tutto sulle nuove generazioni per un vero cambiamento“.

Alla fine il bilancio è stato di circa 30 sacchi riempiti di cartacce e altri piccoli rifiuti (pure una piccola seggiola) raccolti dagli studenti divisi in due grandi gruppi, uno partito dalla Basilica e un altro dalla Porta di Sant’Ubaldo ai piedi del monte. Dopo ben 5 ore di pulizie, alla fine, tutti si sono rifocillati alla Seconda Cappelluccia grazie ad un piccolo ristoro offerto proprio da Lenza Eugubina.