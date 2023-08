Olimpiadi della Terza età, la sfida è tutta un divertimento

Caparvi e Presciutti: "Vi prendete cura di chi ci ha lasciato le città"

Venti anziani dell’Easp Baldassini di Gualdo Tadino e altrettanti di Villa Salmata, a Nocera Umbra, si sono dati battaglia in due giorni di “sfide atletiche” dove, sotto l’attenta osservazione degli operatori e delle operatrici, hanno messo alla prova le loro abilità e i loro riflessi. Un bel momento di aggregazione, a dimostrazione anche che l’unione fa la forza, tanto più in un territorio come la fascia appenninica.

Simpatia e divertimento

E’ più che positivo il bilancio dell’iniziativa che ha coinvolto le due strutture per anziani, svolta anche alla presenza dei sindaci di Nocera e Gualdo, Virginio Caparvi e Massimiliano Presciutti. Entrambi hanno sottolineato il grande lavoro di assistenza delle realtà per anziani, che si prendono cura di chi ci ha lasciato i nostri paesi. Dal ‘tiro all’operatore’, in cui gli anziani dovevano sparare con una pistola ad acqua a chi presta loro assistenza, alla pesca all’interno di una piscinetta, fino al ‘tiro alla papera’. Tanti i giochi e le attività nelle quali gli anziani si sono dovuti cimentare, in una mattinata di simpatia e divertimento.

Importanza delle attività

Le Olimpiadi però si sono svolte con la massima serietà, compresa la cerimonia di apertura con l’Inno d’Italia e la premiazione con medaglie e coppe. A prescindere dal vincitore delle competizioni in sé, gli organizzatori specificano come l’iniziativa sia stata positiva sia per la collaborazione, sia per la giornata di attività regalate agli ospiti delle strutture.