Olga Urbani tra le 50 donne più potenti d'Italia - Tuttoggi

Protagoniste dell’evento romano sono state le 50 storie di successo, di impegno e perseveranza dell’imprenditoria femminile, tra momenti di confronto su temi sociali importanti come diversity e inclusion, i nuovi modelli di leadership e il contributo che le donne possono e devono dare alla creazione di una nuova idea di futuro. La lista delle Most Powerful Women rappresenta una fotografia delle migliori energie femminili del nostro Paese che premia donne di valore e che ha contribuito negli anni a nutrire idee e azioni concrete per fare la differenza.

Olga Urbani è diventata presidente della Urbani Tartufi nel 2021. Proprio quest’anno, Urbani Tartufi, azienda nata a Scheggino e con sede a Sant’Anatolia di Narco, leader nella produzione e trasformazione del tartufo, compie un anniversario importante. Sono infatti 170 anni dall’avvio della storica azienda di conservazione di tartufi, nata nel 1852. Azienda che nel corso dei decenni ha avviato un’attività espansa e presente non solo in Italia, ma anche negli Usa, fino a diventare un gruppo di aziende la cui attività muove dall’industria alimentare a quella immobiliare e finanziaria. Completando poi la filiera del tartufo grazie anche al progetto Truffle Land avviato negli ultimi anni.