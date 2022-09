Ogni angolo ogni pietra: ad Assisi spettacoli e mostra sul tema del sogno - Tuttoggi

Sempre il 6 settembre alla Rocca Minore a partire dalle 20 andrà in scena “Segnaletica per occhi spenti”, un “percorso per spettatore solo con i partecipanti al laboratorio di scrittura “Onironautici Urbani” curato da Samuele Chiovoloni. L’ingresso è gratuito su prenotazione, max 50 spettatori, con una telefonata al 333.7853003 o inviando una mail a info@ogniangoloognipietra.it.

Il 7 e l’8 settembre con partenza dal Giardino degli Incanti alla Rocca Maggiore dalle 20 Ogni angolo ogni pietra propone il Viaggio Urbano con Sista Bramini e Camilla dell’Agnola, Massimiliano Furia, Vincenzo Vasi, Zerogrammi e con la partecipazione di Daphne Morelli. L’ingresso è a pagamento (Intero 20 euro, sconto under 30 residenti ad Assisi 10 euro) con 50 spettatori al massimo, prenotando al 333 7853003 o via info@ogniangoloognipietra.it o sul web da liveticket.it/ogniangoloognipietra. La performance prevede un tragitto pedonale in discesa di 2 km circa, consigliati abbigliamento comodo e scarpe sportive.