Offerte lavoro a Terni per la SII - Tuttoggi.info

La Sii (Servizio Idrico Integrato) di Terni ricerca profili di laureate/i in materie Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Nello specifico la selezione è orientata a tecnici esperti ambientali e gestione macro-indicatore Arera M0, tecnici esperti in tutela della risorsa idrica e tecnici che si occuperanno prevalentemente di redazione dei piani di sicurezza dell’acqua. La ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi. Il bando di selezione e le informazioni di dettaglio ed utili alle candidature sono consultabili nel portale web della società all’indirizzo: www.siiato2.it – nella Sezione “Avvisi e News”.