Occupata dagli studenti la biblioteca Umanistica

Occupata la biblioteca Umanistica. Al termine del presidio, convocato dall’Unione degli Universitari di Perugia per pretendere risposte dal rettore e dall’amministrazione circa la riduzione dell’orario di apertura delle biblioteche dell’Ateneo, in cui tanti studenti hanno sottolineato i disagi e le problematiche causate al proprio percorso di studi da questo taglio dei servizi, è stato infatti proclamato lo stato di assemblea permanente all’interno della biblioteca, al fine di mantenerla aperta oltre l’orario di chiusura previsto per le 13.45 e consentire agli studenti e ai membri di tutte le altre componenti dell’ateneo di accedere al servizio bibliotecario.

Angela De Nicola, coordinatrice dell’Udu Perugia: “Questo atto di protesta è stato il culmine di un percorso iniziato dagli studenti all’interno degli organi di rappresentanza ma che non ha visto in nessun momento la volontà dell’amministrazione di venire a capo della questione. Domani alla seduta del Senato Accademico pretenderemo una risposta che non può più essere rimandata“.

