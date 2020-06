Occupano villa abbandonata e ci piantano canapa, denunciati - Tuttoggi

Avevano occupato una villa in disuso e vi avevano anche impiantato una piccola piantagione di canapa. Sono stati però alla fine denunciati dalla polizia.

Il blitz è scattato dopo la segnalazione, alla sala operativa della questura di Perugia, da parte della proprietaria dell’edificio, situato nella periferia perugina. Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a sorprendere tre persone le quali, abusivamente, avevano occupato la villa da una quindicina di giorni.

I tre sono stati visti scavalcare il cancello esterno della tenuta per poi correre velocemente e dileguarsi.

L’intervento degli uomini della Squadra Volante ha sorpreso due uomini, rispettivamente di 22 e 33 anni, il primo di origini gambiane ed il secondo brasiliane, regolari sul territorio nazionale, ed una donna italiana 48enne.

I tre, che occupavano lo stabile da circa due settimane, a seguito degli accertamenti condotti, sono risultati tutti cittadini senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati specifici inerenti sostanze stupefacenti.

Durante il controllo del locale i poliziotti riuscivano a reperire svariate piante di canapa le quali sono risultate a carico del cittadino brasiliano il quale è risultato essere il responsabile della manutenzione e cura delle piante.

Terminati i controlli i tre venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per invasione ed occupazione di edifici. Inoltre il cittadino brasiliano veniva denunciato a piede libero per il reato di coltivazione domestica di sostanze stupefacenti. Mentre le piante di canapa sono state sequestrate ed inviate al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Perugia per le procedure di repertazione di rito.