Nuovo punto vaccinale sarà al Cva Madonna del Latte "Già in corso allestimento" - Tuttoggi

Piccolo passo avanti per il nuovo hub tifernate, il sindaco Secondi "Ora aspettiamo solo che venga attivato in tempi brevi da Regione e Asl"

“Entro pochi giorni la sala del Cva della Madonna del Latte, messa a disposizione dal Comune, sarà allestita per ospitare il nuovo punto vaccinale di Città di Castello, che ci aspettiamo venga attivato in tempi brevi da Regione e Usl Umbria 1 con la dotazione del personale sanitario necessario”.

Lo annuncia il sindaco Luca Secondi, sottolineando che “questo importante obiettivo è stato raggiunto in sinergia con le organizzazioni territoriali di lavoratori e mondo dell’impresa, che hanno condiviso un obiettivo comune nell’interesse della collettività, e grazie alla collaborazione offerta dal direttore del Distretto Alto Tevere dell’Usl Umbria Daniela Felicioni”.

L’allestimento del nuovo punto vaccinale è il primo impegno del Protocollo di intesa sulla sanità firmato dal sindaco Secondi e dall’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti con i sindacati, rappresentati dai responsabili locali Fabrizio Fratini (Cgil), Antonello Paccavia (Cisl), Sandro Belletti (Uil), Patrizia Venturini (Spi-Cgil), Alessandro Mencaccini (Fnp-Cisl) e Bruno Allegria (Uilp-Uil), e con Confindustria, che ha sottoscritto l’intesa con il presidente della sezione Alto Tevere Raoul Ranieri e il responsabile regionale delle relazioni industriali Domenico Taschini.

Il sindaco puntualizza che, in base al protocollo, “Confindustria Alto Tevere contribuirà agli interventi necessari all’ammodernamento delle strutture pubbliche a disposizione del centro di salute Usl Umbria 1, che saranno di fondamentale supporto al nascente punto vaccinale. Nell’ambito dell’intesa con i sindacati rilanceremo l’impegno finalizzato a ottenere il potenziamento del sistema sanitario, a cominciare dalla dotazione di personale per i servizi, sul quale siamo da tempo uniti in prima linea insieme ai primi cittadini della vallata”.