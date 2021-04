Nuovo parcheggio a Trevi, il servizio per gli abitanti del centro - Tuttoggi

Una risposta alle esigenze della popolazione in una zona nota per la difficoltà della sosta auto

In questi giorni è stato aperto al pubblico un nuovo parcheggio in Via Fantosati, appena fuori la porta nuova del centro storico di Trevi.

Sette posti auto destinati sia al soddisfacimento dei fabbisogni di parcheggio per i 5 alloggi di proprietà comunale recentemente ristrutturati destinati a locazione per disagio abitativo, sia ai cittadini che vivono nel centro storico della città.

Il progetto, costato 100.000,00 euro è stato interamente finanziato dalla Regione Umbria con fondi ministeriali e fa parte di un programma di interventi più ampio denominato “Cq3 – Contratto di Quartiere 3” svolto in sinergia tra pubblico e privati, che ha finanziato, in parte, anche il limitrofo intervento di ristrutturazione del fabbricato Ex Sdei.

Una ulteriore risposta alle esigenze della popolazione in una zona nota per la difficoltà della sosta auto. L’opera si aggiunge a quella già realizzata a Piaggia di Trevi dove è stato aperto un ulteriore parcheggio di circa 40 posti.

Esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto il Sindaco Bernardino Sperandio e l’Assessore all’urbanistica Sandro Mignozzetti, che ringraziano i tecnici comunali per l’impegno profuso e l’impresa esecutrice che ha realizzato i lavori con perizia e professionalità.

L’amministrazione comunale da sempre è impegnata nella progettualità al fine di reperire le risorse necessarie a realizzare infrastrutture volte a migliorare la vivibilità e l’accessibilità al centro storico, a tal fine vedrà presto la luce un nuovo cantiere per l’adeguamento dell’area di sosta di Via sotto il Monte.