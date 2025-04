Nuovo EP e tour estivo nazionale: l’annuncio di Ester Del Popolo - Tuttoggi.info

Da venerdì 2 maggio sarà disponibile “Prologue (Electro-Live Cover)”, il nuovo EP di Ester Del Popolo, su YouTube e tutte le piattaforme digitali. Questo progetto inaugura una nuova fase artistica, caratterizzata da intensi spettacoli di musica dal vivo e nuove esperienze per l’artista, accompagnata dal suo team di produzione e dalla sua band. Il tour inizierà a maggio dal Sud Italia, precisamente da Puglia, Calabria e Campania, per poi fare tappa in diverse altre zone della Penisola.

Attraverso questo tour, l’artista intende raccontare al pubblico la crescita del proprio linguaggio musicale, unendo suggestioni elettroniche, ritmi tribal-house e vibrazioni dance in un’esperienza intensa ma autentica. Il percorso musicale di Ester è sviluppato come un libro aperto, pronto ad arricchirsi di nuove pagine e suoni sempre più ricercati.

Nel corso dell’ultimo anno, Ester Del Popolo ha sentito crescere dentro di sé un legame sempre più profondo con sonorità elettroniche, tribal-house e hardcore. Ha quindi avvertito l’urgenza di integrare queste influenze nella propria ricerca musicale, trasformandole in parte viva del suo linguaggio espressivo.

Da questo impulso nasce Prologue (Electro–Live Cover): non un nuovo inizio né un’opera compiuta, ma una soglia, un momento sospeso, una finestra aperta sul suo universo live e su ciò che sta prendendo forma.

In attesa del prossimo album di inediti, attualmente in fase di scrittura e produzione, Ester ha scelto di pubblicare un EP di cover riarrangiate per rendere omaggio con rispetto agli autori ed interpreti originali che hanno segnato il suo percorso musicale live. Con questo EP, Ester racconta una parte di sé attraverso melodie che appartengono all’immaginario comune, anticipando ciò che prende vita durante i suoi concerti, dove si intrecciano cover e composizioni originali.

Il tour prende il via con l’energia vibrante di Prologue, che si propone come un collegamento tra le radici artistiche di Ester e le nuove direzioni sonore che la musicista sta abbracciando.

Sul suo canale YouTube sono disponibili anche due tracce esclusive, pensate per ampliare e arricchire ulteriormente il racconto sonoro di questo progetto, offrendo nuove prospettive.

Ester Del Popolo invita il pubblico a vivere l’esperienza dei suoi live, dove musica, emozioni e innovazione si fondono in un racconto autentico. I suoi concerti sono un viaggio di pura energia e modernità, un’occasione per entrare nel cuore della sua visione artistica e seguirne da vicino l’evoluzione.

Per saperne di più e conoscere tutte le date, è possibile visitare le piattaforme ufficiali di Ester Del Popolo.

Non mancate a questo imperdibile evento: Ester Del Popolo vi aspetta per condividere questo emozionante percorso in musica.

*Produzione Eventi Casciaro e Casciaro Production