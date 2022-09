Nuovo dirigente al Liceo Plinio ma scuola chiude un anno per lavori | Studenti si "trasferiscono" - Tuttoggi

Tutte le classi della scuola tifernate saranno infatti dislocate in parte all’Ipsia Baldelli di Via Labriola, in parte alla Palazzina Bini di via Lapi (dove saranno collocate anche segreterie e uffici) e in parte al Salviani. “Ovviamente – fa sapere Trovato – questo spostamento comporterà alcune problematiche di logistica che però potranno essere superate grazie alla collaborazione di tutti, docenti, personale Ata e studenti, soprattutto pensando che al termine dei lavori la scuola sarà sicura e rinnovata, pronta ad accogliere le nuove generazioni”.

Il nuovo dirigente scolastico prof. Francesco Trovato

”Dirigere una scuola è una sfida complessa, – ha aggiunto il neo dirigente scolastico – in un mondo che va incontro ad orizzonti di cambiamento rapidi e talvolta necessari: perciò è importante fare leva sulle nuove generazioni rappresentate dai nostri studenti, attraverso i quali dovrà realizzarsi un confronto che consenta a noi operatori della scuola di poter costruire un luogo vivo di incontro e idee, dove si potranno trovare soluzioni di vita per un futuro di pace e solidarietà. Essere il preside è per me un onore, soprattutto in un liceo prestigioso come il Plinio”.

Stante l’impossibilità di effettuare le riunioni di inizio anno nell’aula magna “Sergio Polenzani”, il Dirigente Francesco Trovato ha accettato la proposta del presidente della S.O. Bufalini, prof. Giovanni Granci, di ospitare gli incontri dei docenti nello splendido scenario dell’Officina della Lana.