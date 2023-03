Nuovo Curi, tra proteste per il nome e la frenata del Comune

Per questo, a Palazzo dei Priori hanno chiesto più tempo per analizzare il piano finanziario, che prevede anche – come ricorda Fabio Nucci de La Nazione – il canone di affitto per la nuova sede della Polizia municipale che sorgerebbe a Pian di Massiano (ma non a ridosso dello stadio).

Non si tratta di uno stop, ma di una pausa per consentire un approfondimento. Evitando di dover interrompere effettivamente l’iter, qualora il Comune non riesca a dare una risposta entro il 10 aprile. Certo, tutto questo fa slittare i tempi ipotizzati per l’approvazione del progetto.