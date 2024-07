Nuovo consiglio e giunta di Perugia, Omphalos: Soddisfatti di questo primo risultato. Buon lavoro a tutte - Tuttoggi.info

Si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Perugia, con il giuramento della Sindaca Vittoria Ferdinandi e la presentazione alla città della nuova squadra di assessori e assessore che guiderà la città per i prossimi 5 anni. Omphalos esprime profonda soddisfazione per il nuovo assetto dell’amministrazione comunale e per le deleghe conferite, primo risultato di un programma di coalizione che ha messo al centro i diritti e le aspirazioni di tutti e tutte e che ha dato ampio spazio e riconoscimento alle istanze della comunità LGBTQIA+.

«Buon lavoro al nuovo Consiglio Comunale e alla nuova Giunta – commenta Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos LGBTI – Ora c’è un programma di governo ambizioso da realizzare, frutto del lavoro collettivo dei partiti e dei movimenti della città. Omphalos, che quel programma ha contribuito a scrivere, rimarrà a disposizione con attenzione e lealtà nei prossimi 5 anni, con l’obiettivo comune di realizzare una città più giusta e inclusiva per tutti e tutte. Il lavoro da fare è tanto, ma scorrendo i nomi della nuova squadra di governo siamo convinte che oggi siano state gettate delle basi solide e competenti per affrontare le sfide del mandato ricevuto dalla città.»

L’associazione durante la campagna elettorale aveva sostenuto con forza la candidatura a Sindaca di Vittoria Ferdinandi e le candidature al Consiglio Comunale del segretario dell’associazione Lorenzo Ermenegildi Zurlo e della socia Costanza Spera, risultate poi le candidature più votate della coalizione.

«Alla nuova assessora al Welfare, Costanza Spera, e al nuovo capogruppo del Partito Democratico, Lorenzo Ermenegildi Zurlo – continua il presidente di Omphalos – un profondo ringraziamento per essersi messi a disposizione della città e aver portato con forza le istanze della comunità LGBTQIA+ nella campagna elettorale e nel programma di coalizione. Le loro professionalità, competenze ed esperienze nel tessuto civile della città, siamo sicuri sapranno trasformarsi in politiche attente ai bisogni di tutte le persone. Con loro si apre un ciclo nuovo per Perugia e per le tante battaglie di civiltà combattute insieme nei passati 10 anni.»







