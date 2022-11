Nuovo Cinema Castello "raddoppia", si inaugura la seconda sala - Tuttoggi

Dalle 20 alle 21 il cinema rimarrà aperto per la visita e una piccola convivialità e alle 21 la giornata si concluderà con “Mustang”, un film del 2015 diretto da Deniz Gamze Erguven, che racconta la storia di 5 giovani sorelle turche che lottano per la loro libertà contro un potere religioso e patriarcale soffocante.

“La seconda sala è stata ricavata con particolare cura estetica in quella che fu la galleria – spiega Riccardo Bizzarri – questo investimento ci permetterà di moltiplicare l’offerta cinematografica, di poter portare in città tutta una serie di film d’essai e di particolare interesse, cosa impossibile con una monosala. Abbiamo scelto di chiamarla ‘Tiferno’, perché vorremmo sviluppare anche attività parallele come compleanni al cinema, collaborazioni con associazioni e film dedicati alle scuole“.

“La concomitanza con la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne ha dettato l’agenda della programmazione – concludono sindaco ed assessore – Il cinema nasce come come specchio e prefigurazione della realtà, come denuncia e consapevolezza. I due film scelti per l’inaugurazione parlano della condizione della donna nel mondo arabo, perché non si può ignorare la lotta che donne e uomini stanno conducendo in queste settimane per una maggiore autodeterminazione della donna, la libertà di scelta che è un diritto universale”. Le proiezioni sono ad ingresso libero fino alla capienza di 50 posti.