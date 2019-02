Nuovo bancomat a Citerna, due giorni fa l’esplosione a un ATM

share

A soli due giorni dal colpo che ha messo fuori uso il bancomat della filiale di Banca Intesa privando la città di un essenziale servizio di pubblica utilità, Citerna inaugura un nuovo sportello automatico ATM grazie alla sinergia dell’amministrazione comunale e la Banca di Credito Cooperativo.

Presenti all’evento Benedetta Barberi Nucci, Vicesindaco del Comune di Citerna, Paolo Bragotti, Assessore all’Urbanistica del Comune di Citerna e Fabio Pecorari, Direttore Generale della filiale di Anghiari e Stia.

“Esprimo soddisfazione e ringraziamento – ha dichiarato il Vicesindaco Barberi Nucci – per il lavoro sinergico svolto tra l’Amministrazione comunale e la Banca di Credito Cooperativo. Tale impegno ha permesso – in tempi brevi – di restituire alla popolazione di Citerna un importantissimo servizio, vitale e strategico per il turismo e le attività commerciali che operano nel Borgo”.

Articolo correlato:

share

Stampa