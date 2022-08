Nuovo anno scolastico, gli aiuti del Comune per le famiglie - Tuttoggi

La funzione di assistenza di minori in ambito scolastico garantisce all’alunno la possibilità di un rapporto uno ad uno, in modo da favorire da un lato l’apprendimento, dall’altro l’integrazione all’interno delle diverse attività, sviluppando metodologie di lavoro e processi adatti alle singole situazioni. Le ore settimanali di servizio che possono essere assegnate sono al massimo 6 per le scuole di ogni ordine e grado, ampliabili di 2 ore settimanali in situazioni gravi ed eccezionali, tenendo conto delle esigenze individuali degli alunni, delle ore di sostegno assegnate e nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di garantire l’avvio del servizio nelle prime settimane del prossimo anno scolastico, le domande potranno essere presentate fino al 2 settembre 2022 via PEC o via e-mail all’indirizzo PEC comune.gubbio@postacert.umbria.it.

Aiuto compiti

In qualità di capofila della Zona Sociale 7 è stato inoltre approvato dal Comune di Gubbio l’avviso per il servizio di aiuto compiti, rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/2023 la Scuola primaria o la Scuola secondaria di primo grado.

II Laboratorio di aiuto compiti si terrà in tutta la Zona Sociale 7 (Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo), due volte a settimana in ciascun Comune, con orari che saranno successivamente comunicati alle famiglie, ma in linea di massima dalle 15 alle 18, a partire da ottobre fino a giugno 2023. La domanda può essere presentata al Protocollo del Comune di residenza fino al 20 settembre 2022 e successivamente fino a completamento dei posti disponibili, dal 10 novembre al 20 dicembre 2022 e dal 10 febbraio al 20 marzo 2023.

E’ prevista una compartecipazione alla spesa in base all’indicatore ISEE familiare, con esenzione totale per ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro e il versamento di massimo 100 euro per l’intero anno scolastico, per ISEE superiore a 20.000 euro.

Informazioni utili

Avviso e modulistica per il Servizio di assistenza per l’integrazione scolastica e per il Servizio di aiuto compiti sono scaricabili dal sito internet del Comune di Gubbio alla voce “Bandi di gara e contratti”.

Per informazioni su Assistenza scolastica: Ufficio della cittadinanza (Servizi Sociali), Via Cavour n. 12 , tutti i giorni ore 9-12 martedì e giovedì 15-18, Tel. 075.9237.521-542. Per informazioni su Laboratorio aiuto compiti: Informagiovani Gubbio, via di Fonte Avellana, 8 (all’interno della biblioteca comunale), tutti i giorni dal martedì al giovedì e 15-18, venerdì dalle 15 alle 18, Tel. 075 9237 292 / 530 oppure 3465015528 (anche Whatsapp), email: progettogiovani@comune.gubbio.pg.it