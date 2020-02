Nuovi sensi unici di marcia a San Pio X e La Tina - Tuttoggi

Da domani, giovedì 13 febbraio, cambia la disciplina del transito veicolare in alcune vie dei quartieri San Pio X e La Tina, dove l’amministrazione comunale di Città di Castello istituirà sensi unici di marcia, recependo le istanze sottoposte dei residenti in merito a una ridefinizione della viabilità.

Garantire la sicurezza degli utenti della strada, contemperando le esigenze di spostamento dei veicoli con quelle della sosta: è il principio che è stato declinato nei provvedimenti concertati dai tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici con il comando della Polizia Municipale.

Nel dettaglio, nel quartiere San Pio X è prevista l’istituzione del senso unico di marcia in via Francesco Petrarca, in direzione di via Dante Alighieri; in via Giovanni Boccaccio, in direzione di via Gulio Pierangeli; in via Cecco Angiolieri, in direzione di via Giovanni Boccaccio.

Nel quartiere la Tina la circolazione veicolare verrà disciplinata con il senso unico di marcia in via Fratelli Cairoli, in direzione di via Abetone.

I provvedimenti sono stabiliti da due ordinanze del comando della Polizia Municipale e saranno resi visibili dalla segnaletica orizzontale e verticale, che verrà completata nella giornata di domani.