Nuovi mezzi per i militari dell’Esercito impegnati in Umbria nell’Operazione “Strade Sicure”

Presentati oggi a Perugia i nuovi mezzi in dotazione all’Esercito Italiano e utilizzati nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, iniziata il 4 agosto 2008. Come è noto il personale dell’Eesercito è chiamato ad agire con specifiche funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza messo a disposizione dei Prefetti e delle Province per attività di vigilanza ad obiettivi sensibili e di pattugliamento.

L’Esercito schiera in questo momento circa 7mila unità che hanno la responsabilità su 52 località e garantiscono la vigilanza di oltre 430 siti specifici.

In Umbria attualmente le città interessate sono Perugia, Spoleto, Assisi e i territori di Cascia, Norcia, Preci e Castelluccio. Il tutto per un totale di 100 unità impiegate.

In particolare:

o IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA;

o LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SPOLETO;

o LA BASILICA DI ASSISI E QUELLA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI;

o PRESIDIO FISSO DI VIGILANZA A CASCIA E CASTELLUCCIO DI NORCIA E PATTUGLIE MOBILI SUI COMPRENSORI DI NORCIA E PRECI.

