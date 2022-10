Nuovi controlli sul trasporto animali, tante irregolarità - Tuttoggi

I controlli sono stati effettuati anche in considerazione delle numerose competizioni sportive che in questo periodo si svolgono nella provincia. Sotto la lente non solo gli aspetti amministrativi ed igienico-sanitari, ma anche le relazioni economiche che governano spesso gli spostamenti di animali vivi.

In tutto sono stati 19 i veicoli sottoposti al controllo, di cui 11 adibiti al trasporto di animali vivi. Ben 23 le violazioni elevate, di cui 17 per la specifica normativa. Di queste, 14 violazioni hanno riguardato il documento di trasporto degli animali, mentre le altre sono state elevate per la mancanza dell’autorizzazione prevista e la carenza della documentazione del conducente.

(foto di repertorio)