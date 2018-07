Nuove strisce blu, pilomat e dissuasori | Cosa cambia nel centro storico

Duecento nuove strisce blu, pilomat e dissuasori anti sosta selvaggia, inizia la nuova rivoluzione del centro storico di Perugia. Erano state annunciate da tempo e ora le strisce blu stanno per arrivare in via Ripa di Meana e via Victor Hugo Bistoni. Da un paio di settimane si sono aperti i cantieri per la riqualificazione del tratto che dal nuovo Tribunale porta al Borgo Bello. Sistemazione che successivamente si trasformerà nella creazione di oltre 200 strisce blu a tariffa giornaliera: 1,50 per tutto il giorno.

I lavori

Gli interventi in atto sono quelli necessari per la realizzazione di un marciapiede che costeggia la strada e i lavori per il rifacimento del piazzale che ora ospita gratuitamente oltre 100 macchine. Un’oasi dove i lavoratori del centro storico e residenti al momento parcheggiano la propria auto a costo zero. Operazioni che, dopo l’abbattimento di 14 pini e la messa a punto di un muro di sostengo in pietra, termineranno a breve portando a termine la firma della rinnovata convenzione tra Sipa e il Comune di Perugia e che comprende anche altri 23 posti in piazza Italia, prima riservati ai residenti e ora aperti a tutti nell’orario di apertura della Ztl.

Mini Ztl

Stop alla sosta libera ma con un occhio di riguardo ai residenti. Ecco che il Comune di Perugia ha pensato a delle mini zone Ztl, come quelle in via Marzia e piazza del Circo, zone franche prese di mira dai parcheggiatori folli. Da qualche giorno, infatti, sono spuntati due pilomat in entrata da via Baglioni sulla discesa che porta in viale Indipendenza. Ma la loro messa in funzione è rimandato a successivo provvedimento ordinatorio che disciplinerà la circolazione e la sosta dei veicoli all’interno di via Marzia. Altri 5 dissuasori sempre in via Marzia, nel tratto in uscita su viale Indipendenza, a tutela per marciapiede posto sul lato destro della carreggiata disciplinata a senso unico di marcia. Altro pilomat anche in via Fatebenefratelli, nel tratto in ingresso a via del Circo insieme a 9 dissuasori anti sosta.

