Nuova vita per le mura della città di Todi - Tuttoggi

Il Comune sarà il soggetto attuatore dell’opera pubblica e riceverà a breve, per il tramite della Regione, una somma pari al 40% dell’importo al fine di sostenere l’attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l’affidamento, la stipula del contratto e l’avvio dei lavori.

Il cantiere, come detto, a parte alcuni interventi puntuali, proseguirà in continuità lungo Via della Fabbrica, zona nella quale lo stato delle mura è più danneggiato e, in parte, addirittura messo in sicurezza provvisoria per evitarne il definitivo crollo. Il consolidamento della cinta muraria e dell’area di pertinenza permetterà il recupero di un versante della città di grande rilevanza strategica anche ai fini dell’accesso e della mobilità nel centro storico.

“Siamo nelle condizioni di restituire alla città e alla storia l’intera cinta muraria che ha rischiato di scomparire per sempre”, commenta il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, impegnato in queste settimane insieme all’assessore Moreno Primieri, alla responsabile del servizio urbanistica, architetto Silvia Minciaroni, e a tutto il settore dei lavori pubblici, a rivalutare il progetto preliminare e a definire priorità, procedure e tempi di realizzazione. L’obiettivo dichiarato è di dare via ai lavori entro la fine del 2023.